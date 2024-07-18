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Пелосі приватно сказала Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не переможе − ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 07:29
Пелосі приватно сказала Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не переможе − ЗМІ
Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Фото ОП

Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі мала приватну розмову з президентом Джо Байденом, в якій сказала, що, за даними опитувань, президент не зможе перемогти Дональда Трампа, і що Байден може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

Джерело: CNN з посиланням на чотири джерела, які поінформовані про цю телефонну розмову

Деталі: За словами одного зі співрозмовників, президент заперечив, сказавши Пелосі, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти.

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Інше джерело повідомило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

Також повідомляється, що у якийсь момент Пелосі попросила давнього консультанті Байдена Майка Донілона вийти на зв'язок, щоб обговорити дані.

Видання зазначає, що цей телефонний дзвінок став другою відомою розмовою між каліфорнійським законодавцем і Байденом після провальних дебатів президента 27 червня. І хоча точна дата розмови не була встановлена, один зі співрозмовників повідомив, що вона відбулася протягом останнього тижня.

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Пелосі і Байден також розмовляли на початку липня.

Жодне з джерел не вказало, чи під час останньої розмови Пелосі радила Байдену відмовитися від участі в перегонах 2024 року.

Теми: ПелосіБайденСШАвибори
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