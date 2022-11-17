Пелосі заявила, що більше не буде змагатися за лідерство в Демократичній партії США

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не буде балотуватися на керівну посаду в партії, що знаменує собою кінець епохи і створює серйозні потрясіння для демократів у Палаті представників.

Про це вона сказала у своєму виступі на засіданні Палати представників у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Пелосі похвалилася законодавчими досягненнями партії під її керівництвом, перш ніж сказати: "Тепер ми повинні сміливо рухатися в майбутнє".

"Настав час новому поколінню очолити демократичну фракцію", - сказала спікер.

Пелосі заявила, що продовжить "говорити від імені жителів Сан-Франциско" як їхній конгресмен, але не буде прагнути переобрання на керівну посаду.

Її заява була зроблена після того, як демократи втратили більшість у нижній палаті, але зберегли контроль над Сенатом на проміжних виборах 2022 року.

Пелосі сказала, що коли вона вперше відвідала столицю в дитинстві, вона ніколи не уявляла, що пройде шлях "від домогосподарки до спікерки Палати представників".

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82-річна Пелосі очолила фракцію демократів у Палаті представників у 2002 році після того, як багато членів її партії виступили проти резолюції, що санкціонувала застосування сили в Іраку. Вона очолювала демократів у різні для них часи, спостерігаючи за тим, як вони зросли до більшості у 257 місць після виборів 2008 року, а потім впали до меншості у 188 місць, а потім знову піднялися.

Вона двічі обіймала посаду спікера після виборів 2006 і 2018 років і втратила її після виборів 2010 року.

Її законодавчі перемоги за часів Байдена закріпили її репутацію одного з найуспішніших партійних лідерів у Конгресі. За часів адміністрації Обами Пелосі допомогла прийняти масштабний законопроєкт про економічне стимулювання та закон про доступне медичне обслуговування 2010 року, який забезпечив медичне обслуговування для понад 35 мільйонів американців.

В інтерв'ю CNN на початку цього місяця Пелосі заявила, що жорстокий напад на її чоловіка наприкінці жовтня вплинув на її рішення щодо власного політичного майбутнього.

Пол Пелосі був атакований чоловіком з молотком у будинку подружжя в Сан-Франциско, повідомила влада. Згідно з судовими документами, нападник шукав спікера.

Республіканська партія за підсумками проміжних виборів з незначною перевагою отримує більшість у Палаті представників Конгресу США, де перед цим мали більшість демократи.

У Сенаті демократи все ж зберегли більшість, підтвердивши перемогу у боротьбі за вісім з дев’яти мандатів, де мали шанс виграти республіканці. Результати змагання за останнє з цих місць визначаться результатами у штаті Джорджія.

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