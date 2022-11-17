Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пелосі заявила, що більше не буде змагатися за лідерство в Демократичній партії США

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 20:50

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не буде балотуватися на керівну посаду в партії, що знаменує собою кінець епохи і створює серйозні потрясіння для демократів у Палаті представників.

Про це вона сказала у своєму виступі на засіданні Палати представників у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Пелосі похвалилася законодавчими досягненнями партії під її керівництвом, перш ніж сказати: "Тепер ми повинні сміливо рухатися в майбутнє".

Реклама:

"Настав час новому поколінню очолити демократичну фракцію", - сказала спікер.

Пелосі заявила, що продовжить "говорити від імені жителів Сан-Франциско" як їхній конгресмен, але не буде прагнути переобрання на керівну посаду.

Її заява була зроблена після того, як демократи втратили більшість у нижній палаті, але зберегли контроль над Сенатом на проміжних виборах 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Пелосі сказала, що коли вона вперше відвідала столицю в дитинстві, вона ніколи не уявляла, що пройде шлях "від домогосподарки до спікерки Палати представників".

82-річна Пелосі очолила фракцію демократів у Палаті представників у 2002 році після того, як багато членів її партії виступили проти резолюції, що санкціонувала застосування сили в Іраку. Вона очолювала демократів у різні для них часи, спостерігаючи за тим, як вони зросли до більшості у 257 місць після виборів 2008 року, а потім впали до меншості у 188 місць, а потім знову піднялися.

Вона двічі обіймала посаду спікера після виборів 2006 і 2018 років і втратила її після виборів 2010 року.

Її законодавчі перемоги за часів Байдена закріпили її репутацію одного з найуспішніших партійних лідерів у Конгресі. За часів адміністрації Обами Пелосі допомогла прийняти масштабний законопроєкт про економічне стимулювання та закон про доступне медичне обслуговування 2010 року, який забезпечив медичне обслуговування для понад 35 мільйонів американців.

В інтерв'ю CNN на початку цього місяця Пелосі заявила, що жорстокий напад на її чоловіка наприкінці жовтня вплинув на її рішення щодо власного політичного майбутнього.

Пол Пелосі був атакований чоловіком з молотком у будинку подружжя в Сан-Франциско, повідомила влада. Згідно з судовими документами, нападник шукав спікера.

Республіканська партія за підсумками проміжних виборів з незначною перевагою отримує більшість у Палаті представників Конгресу США, де перед цим мали більшість демократи.

У Сенаті демократи все ж зберегли більшість, підтвердивши перемогу у боротьбі за вісім з дев’яти мандатів, де мали шанс виграти республіканці. Результати змагання за останнє з цих місць визначаться результатами у штаті Джорджія. 

Дивіться також відео ЄвроПравди: Головні сенсації та наслідки для України: результати виборів до Конгресу США.

Теми: ПелосіСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Пелосі
Китай посилює вимоги щодо імпорту товарів з Тайваню після візиту Пелосі – Bloomberg
Китай скоротив співпрацю зі США в кількох сферах через візит Пелосі на Тайвань
ЄС закликав до діалогу задля мінімізації ризиків на тлі напруженості довкола Тайваню
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: