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Літак Пелосі приземлився на Тайвані

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 17:53
Ненсі Пелосі, фото Getty Images

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на відеотрансляцію приземлення літака.

На тлі контроверсійного візиту Ненсі Пелосі протестувальники, які виступають за та проти приїзду спікерки, вийшли на демонстрації у місті.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

 
Ненсі Пелосі (у рожевому) в аеропорту Тайбея

Як повідомлялося, делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії – але не на Тайвань, через що раніше Китай висловлював погрози.

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Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікерки Палати представників Конгресу на Тайвань. 

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок висловила солідарність із Тайванем, довкола якого Китай проводить військові маневри на тлі можливого візиту спікерки Палати представників США.

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Теми: ПелосіТайваньСШАКитай
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