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Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 18:57

Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню на тлі зростання напруги довкола візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Про це повідомляє China Daily, пише "Європейська правда".

За даними Адміністрації морської безпеки китайської провінції Чжецзян, китайські військові проводитимуть навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі, починаючи з середи.

Адміністрація повідомила, що навчання відбуватимуться з 6:30 до 18:30 щодня до п'ятниці. Вона оприлюднила географічні координати зони навчань, попросивши кораблі, які не беруть участі у навчаннях, не заходити у зони.

Окремо інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що з 4 серпня до 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю "проводитиме важливі військові навчання та навчальні заходи", включаючи тренування з бойовою стрільбою, у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню.

 

"З міркувань безпеки" вхід суден і повітряних суден у вищезазначений морський і повітряний простір заборонений.

Як повідомлялося, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

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Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок, рішуче засудивши його.

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Теми: КитайТайваньПелосі
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