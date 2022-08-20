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Запорізька область: росіяни поранили дитину і двох дорослих

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 00:18
наслідки обстрілів, фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки.

Наразі дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні.

Стан стабільно важкий".

Деталі: Крім того, ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.

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Теми: Запорізька областьобстрілвійнадіти
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