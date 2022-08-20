Запорізька область: росіяни поранили дитину і двох дорослих
Субота, 20 серпня 2022, 00:18
У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.
Джерело: Запорізька військова адміністрація
Дослівно: "Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки.
Наразі дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні.
Стан стабільно важкий".
Деталі: Крім того, ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.
З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.
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