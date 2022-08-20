Запорожская область: россияне ранили ребенка и двух взрослых
Суббота, 20 августа 2022, 00:18
В Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.
Источник: Запорожская военная администрация
Дословно: "Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки.
В настоящее время девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.
Состояние стабильно тяжелое".
Детали: Кроме того, еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.
С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.
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