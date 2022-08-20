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У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 06:20
фото: Getty Images

Уряду Чорногорії, очольованому прем'єр-міністром Дританом Абазовичем, вночі 20 серпня оголосили вотум недовіри.

Джерело: DW з посиланням на парламент Чорногорії (Скупщини)

Деталі: Це сталося через три тижні після підписання угоди Чорногорії з Сербською православною церквою (СПЦ).

У рамках угоди, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

На думку Абазовича, ухвалена угода мала допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях. Критики вважають, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ потреби не було.

Поки неясно, чи призведе падіння уряду до дострокових парламентських виборів, чи партії, що входять до складу чорногорської Скупщини, спробують сформувати нову правлячу коаліцію.

Довідково: 36-річний Дритан Абазович очолив уряд у Підгориці 28 квітня 2022 року. Подібно до президента Чорногорії Міло Джукановича, він вважається прозахідним політиком.

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Після того, як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією, влада в Белграді намагалася посилити свій вплив у Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.

Чорногорія з населенням близько 620 тисяч осіб входить до НАТО з 2017 року і прагне вступу до ЄС, чому заважають політичні розбіжності у балканській країні. СПЦ є найвпливовішою релігійною організацією у Чорногорії.

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Теми: Чорногорія
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