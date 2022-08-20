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У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 06:20
У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри
фото: Getty Images

Уряду Чорногорії, очольованому прем'єр-міністром Дританом Абазовичем, вночі 20 серпня оголосили вотум недовіри.

Джерело: DW з посиланням на парламент Чорногорії (Скупщини)

Деталі: Це сталося через три тижні після підписання угоди Чорногорії з Сербською православною церквою (СПЦ).

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У рамках угоди, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

На думку Абазовича, ухвалена угода мала допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях. Критики вважають, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ потреби не було.

Поки неясно, чи призведе падіння уряду до дострокових парламентських виборів, чи партії, що входять до складу чорногорської Скупщини, спробують сформувати нову правлячу коаліцію.

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Довідково: 36-річний Дритан Абазович очолив уряд у Підгориці 28 квітня 2022 року. Подібно до президента Чорногорії Міло Джукановича, він вважається прозахідним політиком.

Після того, як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією, влада в Белграді намагалася посилити свій вплив у Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.

Чорногорія з населенням близько 620 тисяч осіб входить до НАТО з 2017 року і прагне вступу до ЄС, чому заважають політичні розбіжності у балканській країні. СПЦ є найвпливовішою релігійною організацією у Чорногорії.

Теми: Чорногорія
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