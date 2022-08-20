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В Черногории парламент объявил правительству вотум недоверия

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 06:20
фото: Getty Images

Правительству Черногории, возглавляемому премьер-министром Дританом Абазовичем, ночью 20 августа объявили вотум недоверия.

Источник: DW со ссылкой на парламент Черногории (Скупщины)

Детали: Это произошло через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).

В рамках соглашения, подписанного премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, предоставлялись соответствующие имущественные гарантии и отменялись некоторые ее особые права.

По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры по поводу имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ потребности не было.

Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую правящую коалицию.

Справка: 36-летний Дритан Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Подобно президенту Черногории Мило Джукановичу, он считается прозападным политиком.

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После того как в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией, власти в Белграде пытались усилить свое влияние в Черногории, используя СПЦ, а также местные просербские политические партии и организации.

Черногория с населением около 620 тысяч человек входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС, чему мешают политические разногласия в балканской стране. СПЦ является самой влиятельной религиозной организацией в Черногории.

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Темы: Черногория
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