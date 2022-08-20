У Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер

Вночі 20 серпня у Мелітополі пролунали потужні вибухи.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Сьогодні вночі потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто".

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Деталі: За попередніми даними, сталося влучання в одну з російських військових баз, яку росіяни вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

"Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше", – написав Федоров.