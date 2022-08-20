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В Мелитополе раздались мощные взрывы – мэр

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 06:38
В Мелитополе раздались мощные взрывы – мэр
Федоров, фото: getty images

Ночью 20 августа в Мелитополе раздались мощные взрывы.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город".

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Детали: По предварительным данным, произошло попадание в одну из российских военных баз, которую россияне в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

"Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработало их ПВО. Так сработало, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", - написал Федоров.

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Темы: Мелитопольоккупациявойнавзрыв
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