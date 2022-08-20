Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На 4 напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення

Ольга Глущенко Субота, 20 серпня 2022, 07:18
На 4 напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення
фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Новопавлівському напрямках ЗСУ відбили штурми росіян і відтіснили ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Із ствольної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля та Краснопілля Сумської області. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

Реклама:

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка. Активно вів повітряну розвідку БпЛА.

Завдав авіаційних ударів біля Леб’яжого та Залимана. Вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дарʼївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків.

Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах ведення бойових дій на зазначеному напрямку. Наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара і Пречистівки. Противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

На Запорізькому напрямку ворог задіяв артилерію і танки для обстрілів районів населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування українських військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки.

Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне. Для ведення повітряної розвідки продовжує активно задіювати БпЛА.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.  Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях" – ідеться в повідомленні штабу.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: