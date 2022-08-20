Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На 4 направлениях ВСУ заставили врага отступить – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 07:18
фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском, Славянском, Бахмутском, Новопавловском направлениях ВСУ отбили штурмы россиян и оттеснили врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, где пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БПЛА.

Нанес авиационных ударов возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опросное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.

На Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники.

Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки продолжает активно задействовать БПЛА.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении штаба.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ за скандальный твит об украинцах

СМИ: в Украине виртуально тренируют на американских штурмовиках. ВСУ нуждаются в истребителях

Шойгу обвинил страны ЕС в нацизме за идею запретить въезд россиянам

фото, обновлено от 13:15Обстрел Вознесенска: количество раненых возросло до 12

Украинские каноистки взяли золото на Чемпионате Европы

МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ за призыв ликвидировать украинцев

Все новости...
Вооруженные силы
Воздушные силы сбили три БПЛА оккупантов в сутки
Украина впервые участвует в Играх воинов в США
Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага – командование "Юг"
Последние новости
21:36
Зеленский: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое
21:17
видеоНа западе Крыма сработала ПВО – оккупанты
20:56
МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ за скандальный твит об украинцах
20:34
видеоУкраинские хакеры взломали телевидение в Крыму - СтратКом ВСУ
20:14
США выразили обеспокоенность Турции попытками россиян обойти санкции
20:07
СМИ: в Украине виртуально тренируют на американских штурмовиках. ВСУ нуждаются в истребителях
19:52
Шойгу обвинил страны ЕС в нацизме за идею запретить въезд россиянам
19:32
Зерновое соглашение: за 20 дней из украинских портов вышли 27 судов, 18 зашли
19:26
В парламенте Чехии поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС
19:17
Украина ищет 24 тысячи друзей ко Дню независимости
Все новости...