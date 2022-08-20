Дніпропетровщина: ворог обстріляв два райони, пошкоджені лінії електропередач і газогін

Російська армія з різної зброї била по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі.

У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей".

Деталі: За словами Резніченка, минулося без загиблих та поранених.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та "Градів". Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

По Криворізькому району росіяни скерували "Урагани". В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону, проте люди неушкоджені.