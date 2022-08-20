Дніпропетровщина: ворог обстріляв два райони, пошкоджені лінії електропередач і газогін
Субота, 20 серпня 2022, 07:47
Російська армія з різної зброї била по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі.
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У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 людей".
Деталі: За словами Резніченка, минулося без загиблих та поранених.
По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та "Градів". Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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По Криворізькому району росіяни скерували "Урагани". В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону, проте люди неушкоджені.