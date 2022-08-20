Днепропетровщина: враг обстрелял два района, повреждены линии электропередач и газопровод
Суббота, 20 августа 2022, 07:47
Российская армия из разного оружия била по двум районам Днепропетровской области – Никопольскому и Криворожскому.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Никопольский район враг накрыл огнем трижды.
В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек".
Детали: По словам Резниченко, обошлось без погибших и раненых.
По Марганецкой общине враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Обошлось без пострадавших и разрушений.
По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода, однако люди невредимы.
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