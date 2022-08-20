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Днепропетровщина: враг обстрелял два района, повреждены линии электропередач и газопровод

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 07:47
фото обстрелов с telegram Резниченко

Российская армия из разного оружия била по двум районам Днепропетровской области – Никопольскому и Криворожскому.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Никопольский район враг накрыл огнем трижды.

В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек".

Детали: По словам Резниченко, обошлось без погибших и раненых.

По Марганецкой общине враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Обошлось без пострадавших и разрушений.

По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода, однако люди невредимы.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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