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Луганщина: тривають бої біля 4 населених пунктів на межі з Донеччиною – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 08:41
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

У Луганській області росіяни по декілька разів на день наступають одночасно з різних сторін, наразі тривають бойові дії поблизу чотирьох населених пунктів на межі з Донецькою областю.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вчора (19 серпня – ред.) ворог організовував наступ за цими та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону. Загалом ЗСУ 19 серпня відбили 7 атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву".

Деталі: Також, за словами голови ОВА, росіяни двічі атакували з повітря – випустили п’ять ракет по населених пунктах та українських укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. 

 
Фото з telegram гайдая 

12 разів за минулу добу ворог обстрілював Луганщину з реактивної артилерії.

Гайдай також повідомив, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою. Люди відмовляються працювати, бо знають, що їм не заплатять, а також бояться мобілізації.  

За словами голови ОВА, наразі окупанти шукають робітників для розбору завалів та охоронців. Також за остання тижні з’явилося багато вакансій в органах внутрішніх справ окупантів – навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році.

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Гайдай припустив, що вакансії в силових структурах можуть бути прихованою мобілізацією.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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