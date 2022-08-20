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Луганщина: продолжаются бои около 4 населенных пунктов на границе с Донетчиной – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 08:41
Луганщина: продолжаются бои около 4 населенных пунктов на границе с Донетчиной – Гайдай
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

В Луганской области россияне по несколько раз в день наступают одновременно из разных сторон, сейчас продолжаются боевые действия вблизи четырех населенных пунктов на границе с Донецкой областью.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вчера (19 августа – ред.) враг организовывал наступление по этим и другим направлениям, пытался продвинуться на несколько сотен метров, но наши бойцы оказали ему жесткий отпор. Ночью россияне возобновили свои намерения – украинские защитники держат оборону. В целом ВСУ 19 августа отбили 7 атак противника на нашем участке фронта, не допустив ни одного прорыва".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, россияне дважды атаковали с воздуха – выпустили пять ракет по населенным пунктам и украинским укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения. 

 
Фото Из telegram гайдая 

12 раз за минувшие сутки враг обстреливал Луганщину из реактивной артиллерии.

Гайдай также сообщил, что в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Кременной оккупанты имеют проблемы с рабочей силой. Люди отказываются работать, потому что знают, что им не заплатят, а также боятся мобилизации.

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По словам главы ОВА, сейчас оккупанты ищут рабочих для разбора завалов и охранников. Также за последние недели появилось много вакансий в органах внутренних дел оккупантов – даже в населенных пунктах, захваченных в 2014 году.

Гайдай предположил, что вакансии в силовых структурах могут быть скрытой мобилизацией.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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