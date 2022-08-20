Україна вперше бере участь в Іграх воїнів у США
Субота, 20 серпня 2022, 08:56
У місті Орландо (Флорида, США) стартували міжнародні спортивні змагання "Ігри воїнів" – у них вперше бере участь збірна України.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Українська команда складається з 32 спортсменів. Це ветерани та чинні військові, котрі мали поранення.
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Церемонія відкриття пройшла в комплексі Волта Діснея ESPN Wide World of Sports.
У суботу відбудуться змагання з кульової стрільби з пістолета та гвинтівки.
"Ігри воїнів", організовані Командуванням підготовки та доктрини Сухопутних військ США, триватимуть до 28 серпня.
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Для участі в них прибули близько 300 спортсменів, які представляють армії Сполучених Штатів та країн-союзниць.
Змагання були започатковані у 2010 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених військових.