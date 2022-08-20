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Україна вперше бере участь в Іграх воїнів у США

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 08:56
Фото Укрінформа

У місті Орландо (Флорида, США) стартували міжнародні спортивні змагання "Ігри воїнів" – у них вперше бере участь збірна України.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Українська команда складається з 32 спортсменів. Це ветерани та чинні військові, котрі мали поранення.

Церемонія відкриття пройшла в комплексі Волта Діснея ESPN Wide World of Sports.

У суботу відбудуться змагання з кульової стрільби з пістолета та гвинтівки.

"Ігри воїнів", організовані Командуванням підготовки та доктрини Сухопутних військ США, триватимуть до 28 серпня.

Для участі в них прибули близько 300 спортсменів, які представляють армії Сполучених Штатів та країн-союзниць.

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Змагання були започатковані у 2010 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених військових.

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Теми: УкраїнаСШАспортЗбройні сили
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