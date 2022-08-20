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Украина впервые участвует в Играх воинов в США

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 08:56
Украина впервые участвует в Играх воинов в США
Фото Укринформа

В городе Орландо (Флорида, США) стартовали международные спортивные состязания "Игры воинов", которых впервые участвует сборная Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Украинская команда состоит из 32 спортсменов. Это ветераны и действующие военные, которые имели ранения.

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Церемония открытия прошла в комплексе Уолта Диснея ESPN Wide World of Sports.

В субботу состоятся соревнования по пулевой стрельбе из пистолета и винтовки.

"Игры воинов", организованные Командованием подготовки и доктрины Сухопутных войск США, будут продолжаться до 28 августа.

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Для участия в них прибыло около 300 спортсменов, представляющих армии Соединенных Штатов и стран-союзниц.

Соревнования были основаны в 2010 году как способ восстановления и реабилитации раненых военных.

Темы: УкраинаСШАспортВооруженные силы
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