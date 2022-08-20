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Захисники знищили уже 44 900 окупантів

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 09:09
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За 177 днів війни в Україні втрати Росії становлять – 44 900 військових, 1 907 танків та 1 018 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 907 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
  • РСЗВ – 266 (+0) од,
  • засобів ППО – 141 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
  • крилатих ракет – 190 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 97 (+3) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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