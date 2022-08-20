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Защитники уничтожили уже 44 900 оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 09:09
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За 177 дней войны в Украине потери России составляют 44 900 военных, 1 907 танков и 1 018 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 44 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 907 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 212 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 1 018 (+2) ед,
  • РСЗО – 266 (+0) ед,
  • средств ПВО – 141 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 190 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 137 (+7) ед,
  • специальной техники – 97 (+3) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: Росcиявойна
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