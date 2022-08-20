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Над Дніпром працювала ППО: збили 4 ракети "Калібр"

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 15:00
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вранці 20 серпня у Дніпрі пролунав вибух, голова області повідомив, що ППО збила 4 ракети "Калібр", які росіяни випустили по Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, Суспільне, Повітряне командування "Схід" у Facebook, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebok, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно ПК "Схід": "Дніпро, працює ППО. Сигнали тривог не ігноруємо!".

Деталі: За даними Суспільного, у Дніпрі пролунав вибух. Резніченко повідомив, що ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що для збиття 4 російських "Калібрів" в районі Дніпра ЗСУ використали лише 4 ракети комплексу С-300. 

 
Фото з Telegram лукашука 

По обіді голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук показав залишки крилатих ракет "Калібр", які збила ППО, і зазначив, що уламки однієї з ракет впали у Покрові і пошкодили 4 приватні житлові будинки. 

 
Фото з Telegram лукашука 

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Теми: ДніпроДніпропетровська областьвибух
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