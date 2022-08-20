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Над Днепром работала ПВО: сбили 4 ракеты "Калибр"

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 15:00
Фото иллюстративное с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Утром 20 августа в Днепре прогремел взрыв, глава области сообщил, что ПВО сбила 4 ракеты "Калибр", которые россияне выпустили по Днепропетровщине.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, Общественное, Воздушное командование "Восток" в Facebook, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Faceboo, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Дословно ПК "Восход": "Днепр, работает ПВО. Сигналы тревог не игнорируем!".

Детали: По данным Общественного, в Днепре прогремел взрыв.

Резниченко сообщил, что ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что для того, чтобы сбить 4 российских "Калибра" в районе Днепра, ВСУ использовали только 4 ракеты комплекса С-300. 

 
Фото из Telegram лукашука 

После обеда глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук показал остатки крылатых ракет "Калибр", которые сбила ПВО, и отметил, что обломки одной из ракет упали в Покрове и повредили 4 частных жилых дома. 

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Фото из Telegram лукашука 


 

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Темы: ДнепрДнепропетровская областьвзрыв
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