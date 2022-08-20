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Росіяни без успіху атакують на Луганщині та обстрілюють ракетами Миколаїв – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 10:31
Росіяни без успіху атакують на Луганщині та обстрілюють ракетами Миколаїв – ОВА
фото ілюстративне, російські військові, getty images

Протягом доби ЗСУ відбили сім атак противника на Луганщині, не допустивши жодного прориву на Бахмутському напрямку, а росіяни масовано обстріляли ракетами Миколаїв.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

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На Дніпропетровщині ворог знову ударив по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський обстріляли тричі за ніч. У Нікополі пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без постраждалих.

По Марганецькій громаді росіяни били з "Градів" та ствольної артилерії. Без руйнувань та постраждалих. У Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені кілька будинків та газогін. Людей не зачепило.

Харківщина: вночі обстріл об'єкта інфраструктури Харкова. Без жертв. По області вночі обстріл об’єктів інфраструктури в Харківському та Чугуївському районах. Без жертв. Протягом минулого дня — обстріли Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Потрапляння на відкриту територію та приватний сектор. В одному із сіл зруйнований приватний будинок, одна людина травмована. Також тракторист підірвався на міні під час роботи у полі на тракторі.

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Пізніше глава ОВА додав, що у районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили.

Луганщина: Загалом ЗСУ за минулий день відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту (Бахмутський напрям), не допустивши жодного прориву. Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння.

Донеччина: вночі — обстріл Костянтинівки, зруйновано будівлю колишнього підприємства "УТОС". Авіаудар по Торецьку. Без жертв. Вночі — обстріли населених пунктів с. Бахмутка, с. Жованка, ст. Майорск, с. Кодема, Піски-2. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах. Зруйновано два житлові будинки у Жованці та дві господарські будівлі, також пошкоджена господарська споруда на ст. Майорськ. Інформація про поранених та загиблих не надходила.

Поодинокі обстріли Авдіївки зі ствольної артилерії та мінометів. Зранку — близько 05:30 — активізація обстрілів по позиціях. Повідомлень про постраждалих цивільних не надходило. Протягом ночі — поодинокі обстріли Соледару. О 6.30 поновилися обстріли с.Яковлівка, с. Бахмутське та околиці Соледара. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. За добу обстріли населених пунктів Донеччини із артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", мінометів, авіаудар "НУРС".

Пошкоджено 8 житлових будинків, 2 автомобілі, складське приміщення, гуртожиток. За добу по області 7 загиблих, 13 поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: сьогодні вночі Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вчора протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Ввечері влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Вчора протягом дня і сьогодні вночі — обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки. Також вчора ввечері — обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: в цілому ситуація залишається важкою. Окрім щоденних бойових дій, повітряних тривог та знищення інфраструктурних об’єктів, на території Херсонщини триває психологічний та фізичний тиск із щоденними новими випадками викрадення людей.

Відкриття проєкту "Соціальної пенсійної карти" анонсували окупанти на Херсонщині. Перші картки обіцяють видавати пенсіонерам, саме на них окупанти планують зачисляти пенсії. На території області росіяни намагаються вивести обіг гривні, відбирають термінали, забороняють працювати ринковим "мінялам", вимагають продавати товари у двох валютах.

Теми: регіонивійнаобстріл
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