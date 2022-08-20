Россияне безуспешно атакуют на Луганщине и обстреливают ракетами Николаев – ОВА

В течение суток ВСУ отразили семь атак противника в Луганской области, не допустив ни одного прорыва на Бахмутском направлении, а россияне массированно обстреляли ракетами Николаев.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Киевской.

В Днепропетровской области враг снова ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский был обстрелян трижды за ночь. В Никополе повреждено 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без пострадавших.

По Марганецкой громаде россияне избивали из "Градов" и ствольной артиллерии. Без разрушений и пострадавших. В Апостоловской громаде Криворожского района повреждены несколько домов и газопровод. Людей не задело.

Харьковщина: ночью обстрел объекта инфраструктуры Харькова. Без жертв. По области ночью обстрелы объектов инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах. Без жертв. В течение прошедшего дня — обстрелы Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов. Попадание на открытую территорию и частный сектор. В одном из сел разрушен частный дом, один человек травмирован. Также тракторист подорвался на мини во время работы в поле на тракторе.

Позже глава ОВА добавил, что в районе Изюма оккупанты пробовали наступать близ Вернополья и Курульки, получили отпор и отступили.

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Луганщина: Всего ВСУ за прошедший день отразили семь атак противника на нашем участке фронта (Бахмутское направление), не допустив ни одного прорыва. Также дважды россияне атаковали с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и нашим укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения. Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался оказать огневое влияние из этого вооружения.

Донетчина: ночью - обстрел Константиновки, разрушено здание бывшего предприятия "УТОС". Авиаудар по Торецку. Без жертв. Ночью обстрелы населенных пунктов с. Бахмутко, с. Жвачка, ст. Майорск, с. Кодема, Пески-2. Связь отсутствует во всех населённых пунктах. Разрушены два жилых дома в Жованце и два хозяйственных здания, также повреждена хозяйственная постройка на ст. Майорск. Информация о раненых и погибших не поступала.

Единичные обстрелы Авдеевки из ствольной артиллерии и минометов. Утром около 05:30 активизация обстрелов по позициям. Сообщений о пострадавших гражданских не поступало. В течение ночи одиночные обстрелы Соледара. В 6.30 возобновились обстрелы с.Яковловка, с. Бахмутское и окрестности Соледара. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. За сутки обстрелы населенных пунктов Донбасса из артиллерии, ЗРК С-300, РСЗО "Ураган", минометов, авиаудар "НУРС".

Повреждены 8 жилых домов, 2 автомобиля, складское помещение, общежитие. За сутки по области 7 погибших, 13 раненых гражданских. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: сегодня ночью Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется. Вчера в течение дня враг обстреливал Первомайскую громаду. Вечером попадания были за пределами с. Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Вчера в течение дня и сегодня ночью – обстрелы с. Широкое. Повреждены три жилых дома. Также вчера вечером обстрелы с. Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: в целом, ситуация остается тяжелой. Кроме ежедневных боевых действий, воздушных тревог и уничтожения инфраструктурных объектов, на территории Херсона продолжается психологическое и физическое давление с ежедневными новыми случаями похищения людей.

Открытие проекта "Социальной пенсионной карты" анонсировали оккупанты в Херсонской области. Первые карты обещают выдавать пенсионерам, именно на них оккупанты планируют зачислять пенсии. На территории области россияне пытаются вывести обращение гривны, отбирают терминалы, запрещают работать рыночным "менялам", требуют продавать товары в двух валютах.