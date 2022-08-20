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Британська розвідка пояснила, до кого перейде ініціатива на фронті у найближчі місяці

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 10:48
Британська розвідка пояснила, до кого перейде ініціатива на фронті у найближчі місяці
Фото з Facebook головнокомандувача ЗСУ

Розвідка Британії вважає, що у найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому британським Міноборони в суботу, повідомляє "Європейська правда".

У зведенні відзначається, що минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни у територіальному контролі вздовж лінії фронту. 

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На Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не прорвалися до населеного пункту.

Росія не робила серйозних зусиль для просування на запорізькому чи харківському напрямках.

На південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися на херсонській лінії фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні, вважає британська розвідка.

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"Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. Російські сили на цей момент, ймовірно, готові лише до обмежених локальних атак, рідко за участю більше ніж рот військ.

Однак у найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій", - йдеться в огляді.

В огляді за 18 серпня британська розвідка розповідала, що Джанкой в окупованому Криму, де вибухнув склад боєприпасів і пошкоджена залізниця, є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України.

У британській розвідці також вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

Теми: Українавійнарозвідка
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