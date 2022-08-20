Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка пояснила, до кого перейде ініціатива на фронті у найближчі місяці

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 10:48
Фото з Facebook головнокомандувача ЗСУ

Розвідка Британії вважає, що у найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді, опублікованому британським Міноборони в суботу, повідомляє "Європейська правда".

У зведенні відзначається, що минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни у територіальному контролі вздовж лінії фронту. 

На Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не прорвалися до населеного пункту.

Росія не робила серйозних зусиль для просування на запорізькому чи харківському напрямках.

На південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися на херсонській лінії фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні, вважає британська розвідка.

"Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. Російські сили на цей момент, ймовірно, готові лише до обмежених локальних атак, рідко за участю більше ніж рот військ.

ВІДЕО ДНЯ

Однак у найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій", - йдеться в огляді.

В огляді за 18 серпня британська розвідка розповідала, що Джанкой в окупованому Криму, де вибухнув склад боєприпасів і пошкоджена залізниця, є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України.

У британській розвідці також вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Українавійнарозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На Харківщині на День незалежності буде довга комендантська година

Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ за скандальний твіт про українців

Шойгу звинуватив країни ЄС у нацизмі за ідею заборонити в'їзд росіянам

фото, оновлено від 13:15Обстріл Вознесенська: кількість поранених зросла до 12

Українські каноїстки взяли золото на Чемпіонаті Європи

Усі новини...
Україна
Україна вперше бере участь в Іграх воїнів у США
По всій Україні – повітряна тривога
Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови
Останні новини
00:52
ЗМІ: Під Москвою вибухнуло авто з дочкою "ідеолога Путіна"
00:40
Неподалік Алупки прогриміли вибухи — Чубаров
23:54
"Алкогольна хімічна зброя": в ОП прокоментували закиди Росії про отруєння військових
23:44
Сумщина: росіяни в суботу обстрілювали 4 громади
22:59
На ЗАЕС окупанти влаштували "вихідні" для персоналу, станцію хочуть знеструмити – ГУР
22:47
Екокатастрофа на Одері: поляки та німці витягнули з річки понад 190 тонн мертвої риби
22:22
На Харківщині на День незалежності буде довга комендантська година
22:05
У Севастополі знову гучно, окупанти кажуть про ППО
21:36
Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке
21:17
відеоНа заході Криму спрацювала ППО – окупанти
Усі новини...