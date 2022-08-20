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Британская разведка объяснила, к кому перейдет инициатива на фронте в ближайшие месяцы

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 10:48
Фото с Facebook главнокомандующего ВСУ

Разведка Великобритании считает, что в ближайшие месяцы инициатива на фронте перейдет к той стороне, которая сможет создать надежную и целенаправленную силу для наступательных операций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, опубликованном британским минобороны в субботу, сообщает "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта.

На Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окрестностям города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

Россия не прилагала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях.

На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись на херсонской линии фронта. Однако усиливающиеся взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы ​​на юге, считает британская разведка.

"Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на этот момент, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск.

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Однако в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать надежную и целенаправленную силу для наступательных операций", – говорится в обзоре.

В обзоре 18 августа британская разведка рассказывала, что Джанкой в ​​оккупированном Крыму, где взорвался склад боеприпасов и повреждена железная дорога, является ключевым узлом для российских операций на юге Украины.

В британской разведке также считают, что на харьковском направлении РФ своими действиями скорее всего пытается добиваться того, чтобы Украина вынуждена была оставлять там определенные силы и не перебрасывать их на более важные направления.

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Темы: Украинавойнаразведка
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