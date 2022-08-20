ЗСУ вдарили по базі окупантів у Мелітополі, ті відповіли по житлових будинках – мер

Вночі на 20 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Мелітополі, а ті у відповідь вдарили по житловим будинкам міста, повідомив мер Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі.

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Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області".

Деталі: Мер розповів, що через декілька хвилин росіяни випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена.

Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні, а 10 будинків пошкоджені.