ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр

Ночью на 20 августа ВСУ нанесли удар по военной базе оккупантов в Мелитополе, а те в ответ ударили по жилым домам города, сообщил мэр Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область".

Детали: Мэр рассказал, что через несколько минут россияне выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена.

Один житель пострадал и находится в больнице, а 10 домов повреждены.