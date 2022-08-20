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ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 12:47
ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр
инфографика мэра мелитополя

Ночью на 20 августа ВСУ нанесли удар по военной базе оккупантов в Мелитополе, а те в ответ ударили по жилым домам города, сообщил мэр Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

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Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область".

Детали: Мэр рассказал, что через несколько минут россияне выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена.

Один житель пострадал и находится в больнице, а 10 домов повреждены.

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Темы: МелитопольобстрелвойнаРосcия
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