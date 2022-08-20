Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 12:47
инфографика мэра мелитополя

Ночью на 20 августа ВСУ нанесли удар по военной базе оккупантов в Мелитополе, а те в ответ ударили по жилым домам города, сообщил мэр Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область".

Детали: Мэр рассказал, что через несколько минут россияне выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена.

Один житель пострадал и находится в больнице, а 10 домов повреждены.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МелитопольобстрелвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Усик во второй раз победил Джошуа

На Харьковщине на День независимости будет длительный комендантский час

Зеленский: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое

МИД Австрии вызвал "на ковер" постпреда РФ за скандальный твит об украинцах

Шойгу обвинил страны ЕС в нацизме за идею запретить въезд россиянам

фото, обновлено от 13:15Обстрел Вознесенска: количество раненых возросло до 12

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе раздались мощные взрывы – мэр
Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление
Мэр Мелитополя сообщил о новой "Бавовне" в оккупированной россиянами Кирилловке
Последние новости
02:58
ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке
02:08
Усик во второй раз победил Джошуа
01:39
В Николаеве раздались взрывы — мэр
00:52
СМИ: Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина"
00:40
Недалеко от Алупки прогремели взрывы — Чубаров
23:54
"Алкогольное химическое оружие": в ОП ответили на упреки России об отравлении военных
23:44
Сумщина: россияне в субботу обстреливали 4 общины
22:59
На ЗАЭС оккупанты устроили "выходные" для персонала, станцию ​​хотят обесточить – ГУР
22:47
Экокатастрофа на Одере: поляки и немцы извлекли из реки более 190 тонн мертвой рыбы
22:22
На Харьковщине на День независимости будет длительный комендантский час
Все новости...