ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр
Суббота, 20 августа 2022, 12:47
Ночью на 20 августа ВСУ нанесли удар по военной базе оккупантов в Мелитополе, а те в ответ ударили по жилым домам города, сообщил мэр Иван Федоров.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.
Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область".
Детали: Мэр рассказал, что через несколько минут россияне выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена.
Один житель пострадал и находится в больнице, а 10 домов повреждены.
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