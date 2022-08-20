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Агенти РФ намагалися влаштуватися до ЗСУ – їх затримали

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 12:53
Агенти РФ намагалися влаштуватися до ЗСУ – їх затримали
Фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів Росії, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ і зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. 

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

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Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва".

Деталі: Повідомляється, що під час тимчасової окупації частини Київщини, ці чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам.  

 
Фото СБУ 

Встановлено також, що зловмисники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів. 

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Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону та продовжили підривну діяльність проти України. Але їх викрила СБУ. 

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв та засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими "координаторами".  

 
Фото СБУ

Чоловікам повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.

Теми: СБУдержзрадавійна
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