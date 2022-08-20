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Агенты РФ пытались устроиться в ВСУ – их задержали

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 12:53
Агенты РФ пытались устроиться в ВСУ – их задержали
Фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов России, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ и собрать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

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Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева". 

 
Фото СБУ

Детали: Сообщается, что во время временной оккупации части Киевщины, эти мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые боролись с захватчиками.

Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

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После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против Украины. Но их разоблачила СБУ.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".

 
Фото СБУ 

Мужчинам сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.

Темы: СБУгосизменавойна
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