Агенты РФ пытались устроиться в ВСУ – их задержали

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов России, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ и собрать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева".

Фото СБУ

Детали: Сообщается, что во время временной оккупации части Киевщины, эти мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые боролись с захватчиками.

Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против Украины. Но их разоблачила СБУ.

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Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".

Фото СБУ

Мужчинам сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.