Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Візові санкції ЄС: Португалія не підтримує "покарання російського народу"

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 13:03
Візові санкції ЄС: Португалія не підтримує покарання російського народу
Фото pixabay.com

Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. 

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Португалії наголосило, що метою санкцій проти Москви на має бути покарання російського народу.

Реклама:

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", – заявили у МЗС. 

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", – додали у відомстві.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

Теми: ПортугаліяРосіявізисанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Президент Португалії вперше приїхав до України
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: