Візові санкції ЄС: Португалія не підтримує "покарання російського народу"

Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Португалії наголосило, що метою санкцій проти Москви на має бути покарання російського народу.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", – заявили у МЗС.

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", – додали у відомстві.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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