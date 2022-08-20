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Визовые санкции ЕС: Португалия не поддерживает "наказание российского народа"

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 13:03
Визовые санкции ЕС: Португалия не поддерживает наказание российского народа
Фото pixabay.com

Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос издания ECO, сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Португалии подчеркнуло, что целью санкций против Москвы не должно быть наказание российского народа.

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"Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", – заявили в МИД.

"Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", – добавили в ведомстве.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

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Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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Темы: ПортугалияРосcиявизысанкции
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