Визовые санкции ЕС: Португалия не поддерживает "наказание российского народа"

Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос издания ECO, сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Португалии подчеркнуло, что целью санкций против Москвы не должно быть наказание российского народа.

"Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", – заявили в МИД.

"Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", – добавили в ведомстве.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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