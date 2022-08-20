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На Заході заговорили про 5-ту статтю договору НАТО у разі аварії на ЗАЕС

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 13:48

Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що якщо росіяни навмисно вчинять аварію на ЗАЕС з витоком радіації, таки дії мають бути витлумачені як напад на держави НАТО.

Про це він написав у Twitter 19 серпня, пише "Європейська правда".

Еллвуд коментував повідомлення преси, що, на думку української сторони, РФ створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

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"Прояснімо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - написав британський парламентар.

Його позицію підтримав член Палати представників Конгресу США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

"Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматичне застосування статті 5", – наголосив він у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на тему Запорізької АЕС з Путіним напередодні телефоном спілкувався президент Франції Еммануель Макрон. Розмова відбулася вперше після майже тримісячної перерви. 

Путін в розмові з Макроном погодився на спрямування місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Теми: ЗАЕСвійна
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