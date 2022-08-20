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На Западе заговорили о 5-й статье договора НАТО в случае аварии на ЗАЭС

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 13:48

Глава комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что если россияне намеренно совершат аварию на ЗАЭС с утечкой радиации, то такие действия должны быть истолкованы как нападение на государства НАТО.

Об этом он написал в Twitter 19 августа, пишет "Европейская правда".

Эллвуд комментировал сообщение прессы, что, по мнению украинской стороны, РФ создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.

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"Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", - написал британский парламентарий.

Его позицию поддержал член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

"Это так на 100%. Даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическое применение статьи 5", - подчеркнул он в Twitter.

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Напомним, на тему Запорожской АЭС с Путиным накануне по телефону общался президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор состоялся впервые после почти трехмесячного перерыва.

Путин в разговоре с Макроном согласился на направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСвойна
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