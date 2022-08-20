Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки під Москвою – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що білоруські спеціалісти ремонтують бойову російську авіацію на авіабазі поблизу Москви.

Джерело: сайт ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)".

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Деталі: За даними ГУР, в основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та їх модифікаціях.

Зокрема, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи зі зняття авіатехніки зі зберігання та з розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.