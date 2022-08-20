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Белорусские специалисты ремонтируют российские боевые самолеты под Москвой – ГУР

Ирина БалачукСуббота, 20 августа 2022, 13:55
Белорусские специалисты ремонтируют российские боевые самолеты под Москвой – ГУР
Фото ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что белорусские специалисты ремонтируют боевую российскую авиацию на авиабазе вблизи Москвы.

Источник: сайт ГУР МОУ

Дословная разведка: "Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически ездят в командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и введению в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка)".

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Детали: По данным ГУР, в основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

В частности, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по снятию авиатехники с хранения и по расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Темы: РосcияБеларусьавиавойна
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