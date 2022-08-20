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ЗСУ знищили рідкісний російський РЛК "Зоопарк-1" і танки

Ірина БалачукСубота, 20 серпня 2022, 14:35
Скриншот з відео

Генеральний штаб ЗСУ показав відео знищення рідкісного російського радіолокаційного комплексу "Зоопарк-1" у Запорізькій області, а також відео знищення ворожих танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб ЗСУ: "19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта" – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" та чотири одиниці автомобільної і броньованої техніки".

Деталі: Повідомляється, що точне влучання по визначених координатах повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.

Генштаб також оприлюднив ще одне відео зі знищенням російської техніки. Де і коли це сталося у ЗСУ не повідомили, але пожартували, що це була "невдала спробу запуску російських танкістів в космос" і що захисники "будуть пробувати далі". 

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Теми: ГенштабУкраїнавійна
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