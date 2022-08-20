ВСУ уничтожили редкий российский РЛК "Зоопарк-1" и танки

Генеральный штаб ВСУ показал видео уничтожения редкого российского радиолокационного комплекса "Зоопарк-1" в Запорожской области, а также видео уничтожение вражеских танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб ВСУ: "19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники".

Детали: Сообщается, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Генштаб также обнародовал еще одно видео уничтожения российской техники. Где и когда это произошло в ВСУ не сообщили, но пошутили, что это была "неудачная попытка запуска российских танкистов в космос" и что защитники "будут пробовать дальше".