МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців

МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, який опублікував твіт, проінтерпретований багатьма як заклик ліквідувати українців.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Посол Росії Міхаіл Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко у своєму Twitter.

Напередодні Ульянов написав пост в Twitter з таким текстом: "Жодної пощади українському населенню". Він опублікував пост, коментуючи подяку Сполученим Штатам від президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги.

Пізніше Ульянов видалив свій пост та заявив, що його зміст неправильно інтерпретували.

"Я маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - написав російський представник.

Він назвав спроби пов'язати його слова про політику Києва із закликом до геноциду "обурливими та абсолютно неприйнятними". Ульянов звинуватив українську владу у тому, що вона "не дбає про власне населення, коли категорично відкидає дипломатичні зусилля та концентрується виключно на накопиченні зброї із Заходу".

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