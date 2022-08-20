МИД призвал Австрию выслать дипломата РФ за призыв ликвидировать украинцев

МИД Украины призвал Австрию выслать постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Улянова, опубликовавшего твит, проинтерпретированный многими как призыв ликвидировать украинцев.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Посол России Михаил Ульянов призывает ликвидировать украинскую нацию. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию объявить его персоной нон грата", - написал Николенко в своем Twitter.

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Накануне Ульянов написал пост в Twitter с таким текстом: "Никакой пощады украинскому населению". Он опубликовал пост, комментируя благодарность Соединенным Штатам от президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи.

Позже Ульянов удалил свой пост и заявил, что его содержание неправильно интерпретировано.

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставкой оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он исключает какие-либо мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал российский представитель.

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Он назвал попытки увязать его слова о политике Киева с призывом к геноциду "возмутительными и абсолютно неприемлемыми". Ульянов обвинил украинские власти в том, что они "не заботятся о собственном населении, когда категорически отвергают дипломатические усилия и концентрируются исключительно на накоплении оружия с Запада".

В июле посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.