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Українські каноїстки взяли золото на Чемпіонаті Європи

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 15:54
Українські каноїстки взяли золото на Чемпіонаті Європи
лузан і четверікова, фото з олімпіади у токіо, getty images

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вдруге поспіль стали чемпіонками Європи у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Лузан та Четверікова підходили до змагань у статусі віцечемпіонок світу та чинних чемпіонок Європи – у 2021 році саме українки вибороли "золото".

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У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини.

Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи, хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною.

Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки):

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Теми: спорт
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