Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские каноистки взяли золото на Чемпионате Европы

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 15:54
Украинские каноистки взяли золото на Чемпионате Европы
лузан и четвериковая, фото с олимпиады в токио, getty images

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова второй раз подряд стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Источник: "Суспільне"

Детали: Лузан и Четверикова подходили к соревнованиям в статусе вицечемпионок мира и действующих чемпионок Европы – в 2021 году именно украинки завоевали "золото".

Реклама:

В финале Евро главными конкурентками Лузан и Четвериковой за "золото" были серебряные призерки чемпионата Европы-2021 немки Лиза Ян и Софи Кох, а также бронзовые медалистки ЧМ-2022 Джада Брагато и Бьянка Надь из Венгрии.

Лузан и Четверикова смогли защитить звание чемпионок Европы, хотя на первой половине дистанции их преимущество над экипажем немок было минимальным.

Чемпионат Европы по гребле. Каноэ-двойки (500 м, женщины):

ВИДЕО ДНЯ
  • Украина – 1:57.672 мин                                                      
  • Венгрия – 1:58.924 мин
  • Польша - 1:59.572 мин.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
спорт
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: