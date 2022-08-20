Украинские каноистки взяли золото на Чемпионате Европы

лузан и четвериковая, фото с олимпиады в токио, getty images

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова второй раз подряд стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Источник: "Суспільне"

Детали: Лузан и Четверикова подходили к соревнованиям в статусе вицечемпионок мира и действующих чемпионок Европы – в 2021 году именно украинки завоевали "золото".

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В финале Евро главными конкурентками Лузан и Четвериковой за "золото" были серебряные призерки чемпионата Европы-2021 немки Лиза Ян и Софи Кох, а также бронзовые медалистки ЧМ-2022 Джада Брагато и Бьянка Надь из Венгрии.

Лузан и Четверикова смогли защитить звание чемпионок Европы, хотя на первой половине дистанции их преимущество над экипажем немок было минимальным.

Чемпионат Европы по гребле. Каноэ-двойки (500 м, женщины):

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