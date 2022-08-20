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Гібралтар продасть на аукціоні суперяхту російського мільярдера

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 17:47
Дмитро Пумпянський, фото ТАСС

Влада Гібралтару продасть з аукціону суперяхту вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів підсанкційного російського олігарха Дмітрія Пумп’янського.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".

72,5-метрова Axioma піде з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Пумп'янський - власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром". 

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну. 

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

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У той час як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma – єдина, яка буде виставлена ​​на продаж.

У липні повідомлялося, що Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Теми: Росіябізнессанкції
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