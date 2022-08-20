Гібралтар продасть на аукціоні суперяхту російського мільярдера
Влада Гібралтару продасть з аукціону суперяхту вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів підсанкційного російського олігарха Дмітрія Пумп’янського.
Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".
72,5-метрова Axioma піде з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.
Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.
Пумп'янський - власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".
Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.
Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.
У той час як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma – єдина, яка буде виставлена на продаж.
У липні повідомлялося, що Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.