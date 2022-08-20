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Гибралтар продаст на аукционе суперяхту российского миллиардера

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 17:47
Гибралтар продаст на аукционе суперяхту российского миллиардера
Дмитрий Пумпянский, фото ТАСС

Власти Гибралтара продадут с аукциона суперяхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов подсанкционного российского олигарха Дмитрия Пумпянского.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

72,5-метровая Axioma уйдет с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.

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Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".

Он подвергся санкциям со стороны Британии, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.

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Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.

В то время как десятки суперяхт, которые, как подозревают, находятся в собственности подсанкционных российских олигархов, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma – единственная, которая будет выставлена ​​на продажу.

В июле сообщалось, что Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Темы: Росcиябизнессанкции
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