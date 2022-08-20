Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО: переговори з Туреччиною пройдуть наступного тижня

Перше засідання постійного спільного механізму, створеного в рамках тристороннього меморандуму, підписаного між Туреччиною, Фінляндією та Швецією на мадридському саміті НАТО, відбудеться 26 серпня у Фінляндії.

Про це повідомило управління зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Турецьку делегацію на зустрічі очолить прессекретар президента Ібрагім Калин та заступник міністра закордонних справ Седат Онал.

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Передбачається, що до складу делегації увійдуть представники міністерств юстиції, оборони, МЗС, МВС та Національної розвідувальної організації.

Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції та генерального секретаря НАТО.

У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нібито отримав обіцянку про видачу людей, яких Анкара вважає "терористами", та почав натякати, що Туреччина може знову заблокувати вступ Фінляндії і Швеції до НАТО на етапі ратифікації у парламенті, якщо її вимоги не виконають.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.