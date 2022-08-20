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Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО: переговори з Туреччиною пройдуть наступного тижня

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 18:51
фото Getty Images

Перше засідання постійного спільного механізму, створеного в рамках тристороннього меморандуму, підписаного між Туреччиною, Фінляндією та Швецією на мадридському саміті НАТО, відбудеться 26 серпня у Фінляндії.

Про це повідомило управління зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Турецьку делегацію на зустрічі очолить прессекретар президента Ібрагім Калин та заступник міністра закордонних справ Седат Онал.

Передбачається, що до складу делегації увійдуть представники міністерств юстиції, оборони, МЗС, МВС та Національної розвідувальної організації.

Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції  та генерального секретаря НАТО.

У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нібито отримав обіцянку про видачу людей, яких Анкара вважає "терористами", та почав натякати, що Туреччина може знову заблокувати вступ Фінляндії і Швеції до НАТО на етапі ратифікації у парламенті, якщо її вимоги не виконають.

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Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

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Теми: ФінляндіяШвеціяНАТО
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