Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: переговоры с Турцией пройдут на следующей неделе

Первое заседание постоянного совместного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии.

Об этом сообщило управление по связям при Администрации президента Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Турецкую делегацию на встрече возглавит пресс-секретарь президента Ибрагим Калин и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Предполагается, что в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведывательной организации.

Трехсторонний меморандум был подписан 28 июня 2022 года. в присутствии президента Турции, президента Финляндии, премьер-министра Швеции и генерального секретаря НАТО.

В рамках меморандума Финляндия и Швеция, как будущие союзники НАТО, обязались полностью поддерживать Турцию в борьбе со всеми угрозами ее национальной безопасности и дали ряд обязательств, от которых зависит одобрение Турцией их членства в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что якобы получил обещание о выдаче людей, которых Анкара считает "террористами", и начал намекать, что Турция может вновь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО на этапе ратификации в парламенте, если ее требования не выполнят.

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Детальнее об этом - в статье: НАТО идет на границы России: как появилось историческое решение и чего еще ждать от саммита в Мадриде.