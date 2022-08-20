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Зернова угода: за 20 днів з українських портів вийшли 27 суден, 18 зайшли

"Європейська правда"Субота, 20 серпня 2022, 19:32
Зернова угода: за 20 днів з українських портів вийшли 27 суден, 18 зайшли
фото Pixabay

За 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомило міністерство інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Під завантаження  у порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.

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"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, Іспанія запустила пілотний проєкт із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.

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Теми: зернопорти
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