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Зерновое соглашение: за 20 дней из украинских портов вышли 27 судов, 18 зашли

"Европейская правда"Суббота, 20 августа 2022, 19:32
Зерновое соглашение: за 20 дней из украинских портов вышли 27 судов, 18 зашли
фото Pixabay

За 20 дней с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых было совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Под загрузку в порты зашли 18 судов. Также на рассмотрении находятся около 40 заявок на заход в порты.

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"Украина придерживается своих обязательств перед миром в борьбе с глобальным голодом. Спасибо союзникам за выполнение гарантий безопасности в Черном море", - отметили в министерстве.

Напомним, Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна поездом из Украины как альтернативу или дополнение к морскому транспорту.

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Темы: зернопорты
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