СМИ: в Украине виртуально тренируют на американских штурмовиках. ВСУ нуждаются в истребителях

В Украине создан центр для виртуальной тренировки управлять американскими штурмовиками A-10 Thunderbolt II, хотя Украина и США еще не определились с их поставками. Воздушные силы ВСУ считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.

Источник: американское издание Time, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Как говорится в материале Time, в конце июля журналисту издания показали "тайный центр", созданный, чтобы подготовить украинских пилотов к управлению штурмовиками А-10.

Идея создания центра принадлежала бывшему главе Киевской облгосадминистрации Александру Горгану, который также приобщил своего однокурсника по бизнес-школе, застройщика Андрея Вавриша, говорится в публикации.

Time пишет, что Вавриш в свою очередь инициировал другого сокурсника - заместителя министра обороны Александра Полищука, который донес эту идею до Воздушных сил Украины, которые согласились помочь определить пилотов для программы.

В интервью американскому изданию Полищук отмечал: обычно страны не начинают обучение пилотов на стадии, когда самолетов еще нет, но у Украины нет времени ждать.

Как пишет Time, журналисту показали "тайный центр" изнутри, при этом перед тем как привезти на место, попросили завязать глаза.

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По словам репортера, помещение оборудовано сложными авиасимуляторами. Для обучения предусмотрены гарнитура виртуальной реальности и программное обеспечение.

Журналист говорит, что видел пять украинских пилотов, которые тренировались на тренажерах.

В то же время в Воздушных силах УП не подтвердили, что их пилоты проходят соответствующее обучение.

В пресс-службе ПС объяснили, что их специалисты протестировали оборудование, но ни о какой плановой подготовке летчиков пока речь не идет.

Как следует из материала издания, однозначного мнения относительно поставок штурмовиков А-10 нет ни в Украине, ни в США.

Реактивный самолет A-10 Thunderbolt II американского производства, известный как "бородавочник", - реликвия времен холодной войны, разработанная специально для уничтожения российских танков, наступающих на пехотные подразделения.

Хотя А-10 хорошо оснащен для, например, атаки по танкам, он уязвим в спорном воздушном пространстве, как сейчас происходит над неконтролируемой правительством Украины территорией, где работает российская авиация и сосредоточено большое количество зенитно-ракетных установок РФ.

Как отметил в комментарии УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, у линии фронта противник сейчас сконцентрировал большое количество средств противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности действия. В условиях такой насыщенной вражеской ПВО работа штурмовой авиации максимально усложняется.

По словам Игната, главнокомандующим ВСУ определена экспертная группа специалистов, прорабатывающая вопросы перевооружения авиации Воздушных сил.

По ее заключениям приоритетом было определено получение многофункциональных истребителей западного производства, которые будут способны выполнять широкий спектр задач в условиях ведения боевых действий.

В то же время это не исключает дальнейшего усиления штурмовой авиации для непосредственной поддержки наземных войск, поясняет спикер Воздушных сил.

Прямая речь: "Воздушным силам нужен, в первую очередь, многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи: эффективно бороться с воздушными угрозами, в частности крылатыми ракетами и БпЛА, но в то же время выполнять и ударные функции по наземным целям, в частности, это многофункциональные истребители. американского производства F-16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или их европейские аналоги".