Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке
Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке.
Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".
Деталі: Президент нагадав, що наступного тижня Україна відзначатиме День національного прапора та День незалежності. Також планується проведення саміту "Кримська платформа".
"Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається", – зазначив він.
Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їхні можливості й героїв, поширити зневіру, страх і конфлікти.
"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості", – закликав він.
"Тому тримаємося разом, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване, боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець", – сказав Зеленський.