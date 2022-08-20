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Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 21:36
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке.

Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".

Деталі: Президент нагадав, що наступного тижня Україна відзначатиме День національного прапора та День незалежності. Також планується проведення саміту "Кримська платформа".

"Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їхні можливості й героїв, поширити зневіру, страх і конфлікти.

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"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості", – закликав він.

"Тому тримаємося разом, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване, боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець", – сказав Зеленський.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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