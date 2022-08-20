Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 21:36
Зеленський: Наступного тижня Росія може зробити щось особливо жорстоке
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке.

Реклама:

Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке".

Деталі: Президент нагадав, що наступного тижня Україна відзначатиме День національного прапора та День незалежності. Також планується проведення саміту "Кримська платформа".

"Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їхні можливості й героїв, поширити зневіру, страх і конфлікти.

"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості", – закликав він.

"Тому тримаємося разом, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване, боремось за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець", – сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Неподалік Алупки прогриміли вибухи — Чубаров
Українські хакери зламали телебачення в Криму – СтратКом ЗСУ
У Севастополі знову гучно, окупанти кажуть про ППО
На ЗАЕС окупанти влаштували "вихідні" для персоналу, станцію хочуть знеструмити – ГУР
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: